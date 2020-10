Une production de 1,7 million de quintaux de différentes variétés de maraîchers d’arrière saison est prévue dans la wilaya de Mostaganem au titre de la saison agricole 2019-2020, a-t-on appris auprès de la direction des services agricoles (DSA).

Ces prévisions portent sur une production de 880.000 qx de pomme de terre, 200.000 qx de tomate, 170.000 qx de choux et 160.000 qx de courgette, a précisé la cheffe de service organisation de la production et appui technique, Aouicha Bouras.

Il est prévu lors de cette campagne, a-t-elle dit, la production de plus de 280.000 qx de carotte, de salade, de betterave, d'oignon vert, de pois et de haricot, entre autres légumes.

En août et septembre derniers, 3.300 hectares ont été plantés en pomme de terre, 580 ha en chou, 440 ha de courge et 980 ha d'autres cultures sur un total de 7856 ha de terres agricoles destinées à la campagne maraîchère d’arrière saison (70 pour cent).

Ces récoltes tardives, dont la cueillette sera lancée progressivement à la fin du mois de novembre prochain, viendront s'ajouter aux légumes saisonniers de champ et hors cha mp (légumes protégés).

Une production de légumes précoces irriguées et non irrigués a dépassé 7,2 millions qx, avec un rendement de 300.000 qx/ha, a fait savoir la même responsable.

Les cultures maraîchères de diverses natures constituent plus de 70 % de la production agricole dans la wilaya de Mostaganem, selon le bilan de la saison 2018-2019, grâce aux efforts des producteurs et des services agricoles qui ont contribué, au cours des dernières années, à la croissance de cette filière stratégique de 30 %, soutenue par une augmentation de la production de pomme de terre de plus de 1,5 million de quintaux supplémentaires.