Les services de la Protection civile ont appelé dimanche tous les citoyens à "davantage de prudence et de vigilance" et à suivre les consignes et conseils en prévision des fortes précipitations attendues sur plusieurs wilayas du pays, indique un communiqué des mêmes services.

"Suite au Bulletin météorologique spécial (BMS) prévoyant de fortes précipitations sur plusieurs wilayas du pays, la Direction générale de la protection civile appelle tous les citoyens à davantage de prudence et de vigilance et à suivre les consignes et les conseils afin d'éviter qu'il y'ait des victimes d'inondations ou de torrents", précise la même source.

Concernant les usagers de la route, les services de Protection civile insistent que l'importance de réduire la vitesse, d'allumer les feux même en plein jour, de respecter la distance de sécurité, d'éviter les manœuvres dangereuses et de s'assurer du bon fonctionnement des essuie-glaces. Ils préconisent, dans le même sens, d'être muni d'une trousse de premiers secours.

Rappelant, par ailleurs, l'interdiction du dépôt anarchique de déchets de matériaux de construct ion sur la voie publique et la nécessité du nettoyage des avaloirs et des canalisations, les mêmes services mettent en garde contre les tentatives de traverser les torrents à pied, à la nage ou même en voiture.

Les recommandations portent, en outre, sur la nécessité de rester loin des Oueds et bords de Oueds ainsi que sur la surveillance des enfants qu'il faut impérativement sensibiliser sur les dangers de se rapprocher des Oueds ou de nager dans les étangs et barrages.

"Eviter de se mettre à l'abri sous les tunnels ou sur les ponts et accompagner les enfants, notamment les petits, pour aller à l'école en choisissant le chemin le plus sûr et en faisant attention, lors de vents violents, aux câbles électriques", figurent également dans les recommandations de la Protection civile.

En cas d'infiltration d'eau au domicile, les services de la protection civile recommandent de couper le courant électrique et d'appeler la protection civile aux numéros 10-21 et 14.

Concernant les accidents domestiques, précisément les asphyxies au monoxyde de carbone, la protection civile insiste sur l'impératif de recourir à un professionnel pour le nettoyage et l'entretien des appareils de chauffage avant leur utilisation, d'évier le colmatage des bouches d'aération et d'aérer les logements au moins 10 minutes pa r jour.

Les mêmes services mettent en garde également contre l'utilisation d'appareils non destinés au chauffage, tels que le réchaud à gaz trépied (Tabouna).

La protection civile a rappelé, en outre, le Bulletin de météo spécial (BMS) relatif aux averses de pluie qui affecteront, à partir de 15h00 dimanche 11 octobre 2020 au lundi 12 octobre 2020 à 06h00, les wilayas d'Alger, Blida, Boumerdes, Sétif, Mila, Constantine, Guelma et Souk Ahras. Les quantités de pluie prévues varieront entre 20 et 30 mm durant la validité de ce BMS.

Les autres wilayas concernées par ces averses de pluie sont Tizi-Ouzou, Bejaïa, Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf, avec une pluviométrie entre 30 et 50 mm durant la validité de ce BMS qui s'étalera pour ces wilayas jusqu'à lundi 12 octobre 2020 à 12h00.