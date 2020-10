Le chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), le Général de Corps d'Armée, Saïd Chanegriha a affirmé samedi à Alger que le référendum populaire sur le projet de révision constitutionnelle prévu le 1er novembre prochain "sera indéniablement un autre jour de victoire pour le peuple algérien".

Dans une allocution de bienvenue, à l'occasion de la visite du Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, au siège du ministère de la Défense nationale, le Général de Corps d'Armée Saïd Chanegriha a précisé que la prochaine échéance électorale "ne sera pas un jour ordinaire, mais certainement un autre jour où le peuple algérien triomphera, et le couronnement de son élan civilisationnel pacifique. Cet élan que l’Armée Nationale Populaire, digne héritière de l’Armée de Libération Nationale a accompagné, avec sincérité et dévouement, sans ambition aucune que servir l’Algérie et son peuple, mettant l’intérêt de la patrie et du peuple au-dessus de toute considération".

"Ce peuple authentique qui a pleinement conscience qu’il sera le seul artisan de ce rendez-vous, par sa participation massive à ce référendum, afin que cette participation soit une réponse catégorique et sans équivoque à tous ceux qui guettent et qui complotent contre notre pays", a souligné le Chef d'Etat-major de l'ANP.

Au début de son allocution, le Général de Corps d'Armée Saïd Chanegriha a adressé ses remerciements au Présidant Tebboune pour l’honneur qu’il fait en rendant visite, pour la troisième fois, au siège du ministère de la Défense nationale, et ce, en son nom personnel et au nom de l’ensemble des personnels de l’ANP (officiers, sous-officiers, hommes de rang et personnels civils). Cette visite, a-t-il dit, "porte plusieurs significations et reflète, réellement, l’attention que vous ne cessez d’accorder à l’Armée Nationale Populaire et ses personnels depuis votre accession à la magistrature suprême".

Le général de corps d’armée, Saïd Chanegriha a souligné que "le haut commandement de l’Armée a adopté, en application de vos orientations judicieuses, et suivant les exigences de cette nouvelle étape, une stratégie clairvoyante à l’effet de développer les capacités des différentes composantes de l’Armée nationale populaire (ANP), dans tous les domaines, armement, formation, organisation et infrastructures et ce, dans le cadre de l’action persévérante de concrétisation de nos ambitions légitimes, visant à édifier une armée forte et professionnelle, capable d’arracher la décision au niveau régional et l’imposer souverainement, en veillant à la garantie de la sécurisation et la protection de toutes nos frontières nationales et la sauvegarde de l’intégrité territoriale. Une Armée digne de l’Algérie nouvelle et apte à relever les défis du 21e siècle", a-t-il ajouté.

"Enfin, nous vous assurons Monsieur le président de la République que l’ANP, attachée à ses missions constitutionnelles, est toujours prête sous votre Commandement à relever tous les défis et contrecarrer tous les projets hostiles à notre pays", a ajouté le chef d’Etat major de l’ANP à l'adresse du Président Tebboune.

"L’ANP digne héritière de l’Armée de libération nationale (ALN) demeurera le rempart impénétrable et le bouclier invincible sur lequel se briseront toutes les tentatives hostiles, en préservation du legs de nos valeureux chouhada".