Algérie Poste (AP) a occupé la 73 place parmi 170 Etats, avançant ainsi de 46 places, comparativement à l'année dernière, selon un rapport annuel publié par l'Union postale universelle (UPU), enregistrant ainsi la plus grande progression au développement postal universel, a indiqué, samedi, un communiqué du ministère de la Poste et des Télécommunications.

AP a occupé la 73 place au niveau mondial sur 170 Etats, après qu'elle avait occupé en 2019, la 119 e place, avançant ainsi de 46 places, comparativement à l'année dernière, tout en enregistrant la plus grande progression en matière de développement postal universel, selon le dernier rapport annuel de l'UPU, dont la publication a coïncidé avec la Journée mondiale de la Poste, célébrée le 09 octobre 2020.

A rappeler que ce classement a été élaboré sur la base de l'indice intégré pour le développement postal (2IPD), qui comporte un ensemble de critères objectifs, dont la qualité des services postaux offerts en termes de distribution des courriers aux niveaux national et international, la précision et l'innovation en matière de services postaux intégrés offerts selon les besoins des citoyens, et ce en fonction des quatre dimensions du développement postal: fiabilité, accessibilité, pertinence et résilience, selon la même source.

Ce classement "très honorable", ajoute le communiqué, est le fruit des efforts des travailleuses et travailleurs de la Poste, lesquels ont permis d'assurer la continuité dans la prestation des services aux citoyens, et ce en dépit de la pandémie Covid-19 de cette année, à travers un large réseau postier comprenant" plus de 400 bureaux de poste" raccordés à la fibre optique, les prestations numériques innovés et mis au point, les résultats " très encourageants" réalisés dans l'e-paiement, ainsi que "le saut qualitatif et technologique", enregistrés récemment à travers le lancement du mode de paiement basé sur la technologie de lecture de code à barre à deux dimensions appelée QR CODE.

Malgré ces résultats honorables, la Poste algérienne, " poursuivra le travail d'améliorer davantage les prestations et combler les différentes lacunes constatées en la matière, souligne le communiqué qui rappelle que la prise en charge des préoccupations des citoyens demeurera au cœur même des intérêts que porte le secteur".