Les créances de la société algérienne de distribution de l’électricité et du gaz (SADEG) auprès de ses clients se sont élevées à plus de 171 milliards de DA à fin juin 2020, une hausse record induite par la pandémie de coronavirus, a indiqué samedi l'entreprise dans un communiqué.

"En cette période exceptionnelle ( crise sanitaire) et dans un élan de solidarité indéfectible avec sa clientèle, la SADEG a procédé à la suspension des coupures pour factures impayées, ce qui a augmenté considérablement le niveau des créances détenues auprès de ses abonnés, aussi bien privés que le secteur public", souligne le communiqué.

"Ces créances, qui restent en constante croissance, ont atteint, à la fin du 1er semestre de l’année, des niveaux record avec plus de 171,442 milliards de DA, à échelle nationale soit un taux d’évolution de 300 %", précise la même source.

Selon l'entreprise publique , les difficultés financières nées de cette situation "affectent d’une part, la trésorerie de la SADEG qui œuvre à la pérennité des revenus sur toute la chaine des intervenants dans ses métiers et, d’autre part, freinent la concrétisation des différents projets inscrits dans les plans de développement des activités, des réseaux électriques et gaziers ,ainsi que des diverses prestations proposées à sa clientèle".

A l’effet de garantir la pérennité du service public auquel est tenue la société et éviter à ses clients l’accumulation de leurs factures, la SADEG souligne qu'elle "compte sur le sens de responsabilité et de citoyenneté de son aimable clientèle" et l’invite à s’acquitter de ses créances, à travers les différents modes et formules de paiement proposés par la société.

Elle a, dans ce cadre, expliqué à ses clients qu'ils peuvent, se rapprocher de ses agences commerciales, en vue d’obtenir des calendriers de paiement qui seront négociés et arrêtés en fonction du nombre de factures, du montant des créances et de leur niveau de solvabilité.

L'entreprise a également souligné que la crise sanitaire due à la pandémie du Coronavirus lui a permis de "réaffirmer son engagement à assurer la qualité et la continuité de la distribution de l'énergie électrique et gazière et à mobiliser efficacement des moyens humains et matériels, à même de répondre aux attentes de sa clientèle et garantir ainsi un service public imparable, en dépit de toutes les difficultés liées à la situation".