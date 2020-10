Plusieurs projets de développement sont inscrits au profit de la zone d’ombre de Guetrani, dans la commune frontalière de Béni-Ounif (110 km au nord de Béchar), en vue d’améliorer le cadre de vie du citoyen et répondre à ses attentes, a-t-on appris auprès des services de la wilaya.

Il s'agit, entre autres opérations, de la réalisation pour huit (8) millions DA d’un réseau d’alimentation en eau potable (AEP) et d’un réseau d’assainissement avec extension de son collecteur principal sur plusieurs kilomètres afin d’éloigner le rejet des eaux usées de la zone d’habitation, a-t-on précisé.

Un château d’eau de 100 M3 a été également réalisé dans un but de renforcement de l’AEP dans cette zone rurale qui connaissait un manque de ce genre d’ouvrages hydrauliques, a indiqué la même source, en précisant que ce projet a été réalisé et équipé avec une enveloppe financière de 911.000 DA.

Aussi, dans la perspective de l’amélioration et le développement des infrastructures scolaires (premier palier), une opération de réhabilitation des classes et de la cour de l’unique école primaire de la localité a été concrétisée a vec un financement de plus d’un million de dinars, a-t-on ajouté.

En matière d’habitat, 36 aides financières, totalisant un montant de 36 millions DA, ont été attribuées aux familles dans le besoin d’un habitat décent, en vue d’améliorer leurs conditions de vie, ont révélé les mêmes services de la wilaya.

A travers cette zone à vocation pastorale, les responsables de la wilaya ont également investi dans l’énergie solaire où l’école primaire, le centre de santé et d’autres établissements publics utilisent déjà cette source d’énergie pour leurs différents besoins quotidiens, ont fait savoir les services de la wilaya de Bechar.