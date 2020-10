La pandémie de coronavirus (Covid-19) a fait au moins 1.074.055 décès dans le monde depuis l'apparition de la maladie en Chine fin décembre, selon un nouveau bilan établi par des médias dimanche à partir de sources officielles.

Plus de 37.297.350 cas d'infection ont été également confirmés depuis le début de l'épidémie.

Au moins 25.763.900 personnes sont aujourd'hui considérées comme guéries.

Sur la journée de samedi, 4.871 décès et 343.734 nouveaux cas ont été recensés dans le monde.

Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont l'Inde avec 918 morts, les Etats-Unis (735) et le Brésil (559). Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de décès que de cas, avec 214.379 décès pour 7.719.254 cas recensés, selon le comptage de l'université Johns Hopkins.

Au moins 3.062.983 personnes ont été déclarées guéries.

Les autres pays les plus touchés sont le Brésil avec 150.198 morts et 5.082.637 cas, l'Inde avec 108.334 morts (7.053.806 cas), le Mexique avec 83.642 morts (814.328 cas), et le Royaume-Uni avec 42.760 morts (590.844 cas).