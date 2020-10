La pandémie de nouveau coronavirus a fait au moins 1.069.029 décès dans le monde , selon un nouveau bilan établi par des médias à partir de sources officielles samedi.

Plus de 36.934.770 cas d'infection ont été diagnostiqués depuis le début de l'épidémie.

Au moins 25.530.500 personnes sont aujourd'hui considérées comme guéries.

Sur la journée de vendredi, 5.965 nouveaux décès et 355.634 nouveaux cas ont été recensés dans le monde.

Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont les Etats-Unis avec 938 nouveaux morts, l'Inde (926) et le Brésil (682).

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 213.795 décès pour 7.665.150 cas recensés, selon le comptage de l'université Johns Hopkins.

Au moins 3.039.089 personnes ont été déclarées guéries.

Après les Etats-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 149.639 morts et 5.055.888 cas, l'Inde avec 107.416 morts (6.979.423 cas), le Mexique avec 83.507 morts (809.751 cas) et le Royaume-Uni avec 42.679 morts (575.679 cas).

Parmi les pays les plus durement touchés, le Pérou est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 101 décès pour 100.000 habitants, suivi par la Belgique (88), la Bolivie (71), l'Espagne (70).

La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao) a officiellement dénombré un total de 85.536 cas (15 nouveaux entre vendredi et samedi), dont 4.634 décès (0 nouveaux) et 80.696 guérisons.

L'Amérique latine et les Caraïbes totalisaient samedi à 11H00 GMT 366.702 décès pour 10.003.822 cas, l'Europe 240.333 décès (6.298.681 cas), les Etats-Unis et le Canada 223.381 décès (7.842.847 cas), l'Asie 150.625 décès (9.030.114 cas), le Moyen-Orient 49.370 décès (2.167.341 cas), l'Afrique 37.627 décès (1.559.574 cas) et l'Océanie 991 décès (32.398 cas).