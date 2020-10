Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique informe les étudiants boursiers retenus pour la Hongrie qu'un vol spécial est prévu mercredi prochain, indique jeudi un communiqué du Ministère.

Pour ce faire, les étudiants sont invités à disposer d'un visa type D, à remplir le formulaire d'engagement pour quarantaine, de s'astreindre à l'obligation d'un confinement obligatoire pour dix (10) jours à leur arrivée en Hongrie et d'effectuer impérativement deux (2) tests PCR, l'un le samedi 10 octobre 2020, au niveau de leurs lieux de résidence, le second sera organisé le lundi 12 octobre à Alger par le MESRS", précise la même source.

Les étudiants sont tenus également par l'obligation de présenter, à leur arrivée à Budapest, "deux (02) copies de test PCR à 5 jours (120 heures) avant le vol obligatoire", ajoute le communiqué.

A cet égard, les concernés sont appelés à se présenter à la direction de la coopération et des échanges inter universitaires du ministère dimanche prochain à 09h00 au plus tard et ce, pour "récupérer leurs documents à l'effet d'effectuer l'op ération de change".

Le MESRS indique que l'"ensemble des étudiants qui habitent en dehors de la région Centre seront hébergés à Alger en résidence universitaire et ce jusqu'à leur départ.

Ils sont invités à se munir de tous leurs effets personnels et documents utiles". Les étudiantes seront hébergées à la Résidence Djillali Liabes ITFC Ben Aknoun et les étudiants seront hébergés à la Résidence Hydra III, tous deux situés à proximité du Ministre, conclut le communiqué.