L’Algérie est "un partenaire stratégique extrêmement important pour l’Espagne et l’Europe", a affirmé jeudi le chef du Gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, soulignant l’attachement des autorités espagnoles à approfondir "les relations privilégiées" qui lient les deux pays.

Dans une déclaration à la presse au terme de l’audience que lui a accordée le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, M. Sanchez a déclaré "je remercie le Président Tebboune de m'avoir reçu, en dépit des restrictions qu’impose la pandémie de Covid-19", précisant que "cette rencontre constitue une occasion qui permet l’approfondissement de la coopération commune face à cette pandémie ".

L’Algérie est "un partenaire stratégique extrêmement important pour l’Espagne et l’Europe " et "nous veillons à approfondir ces relations privilégiées qui lient nos deux pays", a-t-il ajouté.

L’Algérie "joue un rôle extrêmement important pour ce qui est de la stabilité de la région, particulièrement dans la région du Maghreb et au Sahel et nous veillerons à renforcer la coopération dans ce cadre", a indiqué M. Sanchez.

Concernant les crises dans la région et plus précisément en Libye et au Sahel, le Gouvernement espagnol a relevé que l’Algérie "a réitéré son engagement à trouver un règlement à ces crises et à trouver des solutions aux crises gelées depuis plusieurs années et dont les effets retombent sur les peuples de la région".

Cette visite en Algérie est une occasion qui s'offre au Gouvernements des deux pays pour exprimer "leur profonde volonté de tenir une rencontre de haut niveau entre les deux pays en 2021, et ce pour traduire la qualité des relations bilatérales", a indiqué M. Sanchez, ajoutant que "cette visite constitue un premier pas qui se poursuivra par la rencontre de haut niveau prévue en Espagne, à travers laquelle nous œuvrerons à réitérer la volonté de coopération commune dans l’intérêt des deux pays".

"La coopération peut être établie dans plusieurs domaines, pas seulement dans les domaines de l’énergie et du commerce mais aussi dans les domaines de la sécurité et de l’intérieur, et particulièrement en matière de lutte contre les flux migratoires". Les deux Gouvernements "sont déterminés à faire face au problème migratoire qui constitue un défi pour les deux parties, pas seulement pour les pays d’accueil mais aussi pour les pays de transit", ajoutant que " nous œuvrons à travers plusieur s approches à faire face à ce problème, pas seulement à travers une approche sécuritaire mais aussi à travers l’aide et l’encouragement des pays d’origine à travers le développement économique et le soutien des jeunes pour leur offrir des opportunités de travail et les encourager à s’abstenir de la migration ".

Ces mesures, a-t-il ajouté, entrent dans le cadre de la coopération bilatérales, sur laquelle nous misons pour éviter d'autres pertes humaines dans la mer Méditerranée.

A ce propos, le chef du Gouvernement espagnol a mis en avant "l'importance" du mémorandum d'entente signée aujourd'hui entre les deux parties, concernant l'environnement et le soutien au développement rural, soulignant que "la lutte contre les changements climatiques figure également dans l'agenda de la coopération bilatérales".

Evoquant sa rencontre, jeudi matin, avec les hommes d'affaires des deux parties, M. Pedro Sanchez a précisé qu'elle avait "permis de passer en revue les projets sur lesquels nous travaillons, dont le câble de fibres optiques installé l'année dernière pour raccorder les deux pays ainsi que les projets d'investissement à Haoud El Hamra". "Le Gouvernement espagnol s'intéresse davantage aux nouveaux domaines tels que les énergies renouvelables, les industries agroalimentaires et le soutien et l'en couragement des start-up", a-t-il affirmé, relevant que l'Algérie "est un partenaire très important de l'Espagne, en témoigne les 550 sociétés espagnoles qui exercent en partenariat avec leurs homologues algériennes au mieux de l'intérêt des deux pays à travers la création de richesse et d'emplois.

Climat d'affaires "encourageant" en Algérie

Après avoir qualifié le climat d'affaires en Algérie de "très avantageux et encourageant", M. Sanchez a rappelé le volume et nombre de sociétés espagnoles l'accompagnant, étant donné que les sociétés espagnoles "sont très intéressées par l'investissement en Algérie, certaines y exercent depuis 50 ans et ont apporté des avantages ayant profité aux deux pays".

S'agissant de la règle 49/51, le chef du Gouvernement espagnol a estimé que son amendement favorisera les investissements étrangers en Algérie, au moment où il existe des opportunités de diversification des investissements notamment dans les domaines des énergies renouvelables, des industries agroalimentaires et des bureaux de consulting. A propos de la pandémie de Covid-19 qui a fortement impacté l'économie espagnole, M. Sanchez a souligné que cette pandémie peut "constituer une opportunité pour renforcer la coopération internationale, relever les défis à l'origine de cette maladie et consolid er les relations entre les deux pays".