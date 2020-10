La Cour d'Alger a décidé de reporter le prononcé du verdict dans l'affaire Sovac et les délibérations se poursuivront jusqu'au 17 octobre suite à l'absence de plusieurs accusés à la séance de samedi, a indiqué le juge.

Le verdict du procès en appel de l'homme d'affaire et président du groupe Sovac pour le montage et l'importation de véhicules, Mourad Oulmi, accusé de "blanchiment d'argent et incitation d'agents publics à exploiter leur influence", devait être rendu ce samedi. Plusieurs accusés ayant manqué à l'appel. La défense aussi, a constaté l'APS.

Le juge a donc levé la séance en indiquant que les délibérations se poursuivront jusqu'au 17 octobre. Outre l'ancien président directeur général du Crédit populaire algérien (CPA), Omar Boudiab et des cadres de cette banque et du ministère de l'Industrie, l'affaire implique aussi l'ancien Premier ministre, Ahmed Ouyahia, l'ancien ministre de l'Industrie, Youcef Yousfi, et Khidher Oulmi (frère cadet de Mourad Oulmi).

Pour rappel, le procureur général près la Cour d'Alger avait requis des peines de 15 et 12 ans de prison ferme respectivement co ntre Mourad Oulmi, patron du groupe Sovac, et son frère Khidher.

Des peines de 15 ans de prison ferme à l'encontre d'Ahmed Ouyahia et de 10 ans de prison ferme contre Youcef Yousfi, assortie d'une amende de 2 millions de DA chacun, ont été également requises par la même juridiction. Le procureur avait aussi requis une peine de 3 ans de prison ferme avec une amende d'un million de DA contre Omar Boudiab et des cadres de la banque et de l’industrie, impliqués dans l'affaire. Il a été aussi demandé la saisie des biens et le gel des activités des entreprises impliquées dans l'affaire et représentées dans le procès par des personnes morales avec une amende de 32 millions de DA pour chacune.