Le cheikh de la Tariqa Tijdjania (confrérie Tidjanie), zaouia Tamassine de Tougourt à Ouargla, Mohamed El-Aid Tidjani a appelé, vendredi, les Algériens à participer massivement au référendum sur la Constitution, prévu le 1e novembre prochain, estimant que la construction de la nouvelle Algérie doit impérativement passer par un amendement de la loi fondamentale.

Dans une entrevue accordée à la Télévision algérienne, M. Tidjani a invité l'ensemble des Algériens, toutes classes confondues, à participer massivement au référendum du 1e novembre sur l'amendement de la Constitution, car étant "le socle" sur lequel sera fondée l'Algérie et permettant d'amorcer une renaissance à tous les niveaux, voire même promouvoir la place de notre pays dans le rang des nations.

Etant à l'aune du 3e millénaire, l'Algérie a besoin d'une nouvelle Constitution et de nouveaux outils afin d'améliorer la situation de notre pays, a-t-il souligné, saluant par la même le Hirak béni lors duquel les Algériens avaient battu le pavé de manière "pacifique et raisonnable pour revendiquer le changeme nt". "La confrérie est mobilisée pour vulgariser et sensibiliser les citoyens quant à l'importance du projet d'amendement de la Constitution, et les inciter à participer au prochain rendez-vous référendaire", a conclu le saint-patron.