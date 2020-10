Les participants à une rencontre de formation des apiculteurs de la wilaya de Nâama, organisée jeudi dans la commune de Asla, ont mis l’accent sur la nécessité d’adopter des moyens modernes pour préserver la race locale de l’abeille saharienne et d’améliorer la production du miel en qualité et quantité.

Les intervenants à cette rencontre dont des apiculteurs, des spécialistes, des universitaires et des cadres de la Direction des services agricoles (DSA) ont appelé à accorder un grand intérêt à l'abeille du sahara en préservant le patrimoine génétique de ces souches mais aussi en les élevant de manière appropriée, notamment les reines qui se caractérisent par leur capacité à s'adapter au climat sec du Sahara du Sud de la wilaya, en plus de l'utilisation de techniques et moyens modernes pour augmenter la production du miel de meilleure qualité.

L'apiculteur, Seddik Boufeldja de Sfissifa a indiqué que les apiculteurs de la région aspirent à élever le niveau de formation et à actualiser les connaissances dans le domaine de l'élevage pour valoriser l'activité d'apiculture, encourager la sélectio n et la préservation des races d'abeilles locales et les protéger contre les maladies tout en suivant un processus technique et une bonne nutrition des abeilles et en concrétisant le programme de vulgarisation agricole.

La session de formation, organisée à l'initiative de l’Association "Rahik" pour l'apiculture et la protection des abeilles du Sahara de la commune de Asla en collaboration avec l'Association nationale des apiculteurs professionnels et des techniciens de l'Institut technique des élevages, a abordé les produits de la ruche (la gelée royale, gomme d'abeille, pollen et autres) et les méthodes de traitement biologique des maladies qui affectent les ruches, selon les organisateurs.

Un membre de l'Association "Rahik", Tahar Talbi a insisté sur la sensibilisation des apiculteurs sur l'importance de structuration dans des associations et des coopératives, l'organisation d'expositions et de rencontres scientifiques pour mettre à jour les informations et motiver les apiculteurs pour développer leurs compétences en communication, ainsi que sur l'encouragement de la commercialisation des produits et l'orientation vers l'accès aux crédits de soutien pour créer des projets d'investissement dans ce domaine. L'apiculteur Moussa Bendaoud, spécialiste dans le domaine de l’abeille saharienne de la commune de Tiout a évoqué les obstacles et les problèmes auxquels sont confrontés les apiculteurs de la wilaya, notamment la "pollution génétique", les difficultés de commercialisation du produit et d'accès aux zones disposant d'arbres et de plantes pastorales qui représentent la nourriture pour les abeilles dont le cidre, la lavande et le thym.

La rencontre, ayant regroupé une trentaine d'apiculteurs de différentes communes de la wilaya de Nâama, vise à mettre l'accent sur les techniques à appliquer dans la production du miel local et des opportunités offertes par cette Division aux agriculteurs désirant se lancer dans ce domaine.