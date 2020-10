Keep a Breast est une application gratuite qui permet à chaque femme d'examiner sa poitrine une fois par mois : un acte qui permet de repérer d'éventuelles anomalies pouvant évoluer en cancer du sein.

Le dépistage organisé du cancer du sein s'adresse à toutes les femmes âgées de 50 à 74 ans : concrètement, il s'agit de faire une mammographie (c'est-à-dire : une radiographie des seins) tous les deux ans, précédée par un examen clinique (une palpation de la poitrine) et éventuellement complétée par une échographie.

Non-recommandée par la Haute Autorité de Santé (HAS), l'auto-palpation mammaire est pourtant "un bon complément au dépistage organisé du cancer du sein, selon le Dr. Dr. Dominique Sperandeo, gynécologue médicale. Ça ne remplace en aucun cas les mammographies mais ça peut permettre de découvrir certaines tumeurs qui pourraient survenir entre deux examens." Cette pratique permettrait d'ailleurs de dépister jusqu'à 1/3 des cancers du sein...

Pour encourager les femmes à adopter le réflexe "auto-palpation", l'association américaine Keep A Breast vient de lancer une application, disponible gratuitement sur l'Apple Store et Google play. Baptisée "Keep a Breast", cette appli pratico-pratique nous envoie une notification une fois par mois pour nous inviter à procéder à l'examen de notre poitrine.

Au terme du tutoriel (illustré par l'artiste française Tina Tictone), il faut répondre à quelques questions pour savoir si on a détecté (ou pas) une anomalie - une "boule", une grosseur, une rougeur... En cas de doute, on peut alors prendre rendez-vous chez un médecin directement via l'application. Simplissime !

"La palpation est un moyen à portée de toutes qui permet de détecter très facilement une anomalie. L'application "keep a breast" est extrêmement intuitive, et permet, si un doute subsiste, de guider chaque femme de la palpation à la prise de rendez-vous chez un spécialiste. Cette formidable initiative permettra de sauver beaucoup de femmes, j'en suis certaine !" a réagir la chanteuse Fanny Leeb, qui sera cette année marraine d'Octobre Rose. On essaye ?