Le chanteur et compositeur Mohammad-Réza Shajarian, monument de la musique traditionnelle et classique iranienne est mort jeudi à l'âge de 80 ans, atteint d'un cancer, ont annoncé les médias iraniens.

Dans une vidéo publiée en mars 2016, Shajarian avait révélé qu'il entamait un traitement pour le cancer du rein, seule apparition publique depuis.

Surnommé "El Ostad", Mohammad-Réza Shajarian avait montré son penchant pour la musique dès l'âge de cinq ans où il apprit avec son père le chant spirituel, pour étudier à 12 ans avec d'éminents enseignants, dont Abdollah Davami, "Le Radif" (répertoire classique persan), puis s'initier au santûr, après avoir donné son premier concert à la radio alors qu'il avait 19 ans.

D'abord instituteur, il devient professeur à l'université de Téhéran, et travaille à la radio et télévision nationale où il a chanté avec les meilleurs instrumentistes persans. Egalement calligraphe, Mohammad-Réza Shajarian, compte à son actif plusieurs enregistrements dont, "Raast-Panjgaah concert" (1976), "Bidaad" (1985), "Persian Classical Music" (1990), "Delshodegan" (2000) et "Mahur" (2006).

Selon plusieurs médias iraniens, les funérailles devraient avoir lieu à Machhad, au nord-est de l'Iran d'où le chanteur était originaire. Véritable monument national dans son pays, Mohammad-Réza Shajarian, artiste engagé, a incarné plus que tout autre pendant un demi-siècle la musique traditionnelle et classique iranienne à l'étranger comme en Iran.