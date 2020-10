La télévision publique chinoise a mis fin samedi à un an de boycott de la NBA pour cause de différend sur les manifestations à Hong Kong, en diffusant un match de la ligue de basketball nord-américaine, très populaire dans le pays.

La chaîne CCTV a diffusé la rencontre entre les clubs Miami Heat et les Los Angeles Lakers un an tout juste après avoir suspendu ses retransmissions à la suite d'un tweet du manager général des Houston Rockets, Daryl Moreyg, en soutien aux manifestants pro-démocratie de Hong Kong.

Ce tweet avait provoqué un tollé en Chine où les manifestants de l'ex-colonie britannique étaient présentés dans les médias comme des émeutiers, voire des terroristes anti-chinois.

Aggravant la polémique, la direction de la NBA avait défendu la liberté d'expression de M. Moreyg face à la fureur chinoise.

Dans un communiqué publié vendredi, CCTV a justifié sa décision de rétablir la diffusion des matchs en disant avoir constaté ces derniers temps "de la bonne volonté" de la part de la ligue de basket.

"La NBA s'est activement efforcée de soutenir la lutte du peuple chinois contre la pandémie d e Covi-19", a déclaré un porte-parole de la chaîne de télévision.

Le revirement de la télévision chinoise est une bonne nouvelle pour le basket américain: son boycott s'est traduit par un manque à gagner de plus de 300 millions de dollars pour la NBA, dont la Chine est le marché le plus important et lucratif hors des Etats-Unis.

Mais sur les réseaux sociaux, des utilisateurs de la plateforme Weibo accusaient CCTV de trahison. "Où est votre autorité morale en tant que média officiel? Vous êtes les premiers à vous prosterner devant les étrangers", tonnait un commentateur au ton résolument nationaliste.

"L'étranger n'a pas même présenté d'excuses et vous trouvez en hâte un moyen de lever l'interdiction".

La décision de la chaîne de télévision fait suite à la nomination en mai dernier à la tête de NBA China, filiale de la ligue en Chine, du fils d'un haut responsable de CCTV Sports, Ma Guoli. Ce recrutement avait été perçu comme une tentative de rétablir les liens entre la ligue et son diffuseur chinois.

En juillet, le géant chinois d'internet Tencent avait diffusé en streaming les deux premiers matches de reprise de la NBA après quatre mois et demi d'interruption due au coronavirus, mais les rencontres restaient inaccessibles aux téléspectateurs chinois.