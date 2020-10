Une étude publiée mardi dans la revue scientifique Nature Communications a développé un modèle mathématique simple pour étudier les performances des sportifs d’endurance, à travers l'utilisation des données obtenues auprès d'environ 14.000 coureurs s’entraînant en conditions réelles.

Développée par un chercheur du Centre national de la recherche scientifique (France) en collaboration avec un scientifique de la société Polar Electro Oy (Finlande), cette application permet d’estimer des paramètres physiologiques clés comme la vitesse maximale aérobie et l'endurance, connus pour être liés aux conditions de santé et aux performances.

La collecte non-invasive de ces données offre des possibilités en matière de soins et de surveillance. De plus, ce modèle pourrait être utilisé pour prédire les performances futures des athlètes, comme les temps de course du marathon, ce qui aiderait leur recrutement pour les équipes et les compétitions.

Cette étude ouvre donc de nouvelles perspectives pour quantifier la santé et les performances sportives des athlètes en conditions réelles.