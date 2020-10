La Directrice de la Garde civile espagnole, Maria Gamez Gamez a effectué, mardi, une visite d’une journée en Algérie, dans le cadre de la coopération militaire entre les deux pays, a indiqué, mercredi, un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"La Directrice de la Garde civile espagnole est arrivée, mardi le 06 octobre 2020, en Algérie pour une visite d’une journée, dans le cadre de la coopération militaire entre l’Algérie et l’Espagne", lit-t-on dans le communiqué.

"Le Général Gouasmia Noureddine, Commandant de la Gendarmerie nationale (GN) a reçu la Directrice de la Garde civile espagnole et la délégation l’accompagnant, au siège du Commandement de la GN", précise le ministère de la Défense nationale, ajoutant que lors d’une séance de travail, les deux parties ont abordé les voies et moyens de coopération et d’échange d’expertises entre la GN et son homologue espagnol, en matière de sécurité publique et de lutte contre le crime organisé".

La 2e étape de la visite a eu lieu "au siège du Commandement des Forces navales, où la délégation a été reçue par le Général Châalal Abdelaziz, Comm andant du service national des garde-côtes relevant du Commandement des Forces navales", selon le communiqué. A cet effet, une réunion de travail a été consacrée aux "domaines de coopération et de coordination entre les deux pays en matière de sécurité maritime, outre la visite d'unités flottantes de garde-côtes", conclut le communiqué.