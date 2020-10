Des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP) ont effectué, entre le 30 septembre et le 6 octobre dernier, de multiples opérations aux résultats de "qualité", dans la dynamique des efforts continus dans la lutte antiterroriste et contre la criminalité organisée multiforme, indique le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué.

"Dans la dynamique des efforts continus dans la lutte antiterroriste et contre la criminalité organisée multiforme, des unités et des détachements de l'ANP ont exécuté, durant la période du 30 septembre au 6 octobre 2020, de multiples opérations aux résultats de qualité qui reflètent le haut professionnalisme, la vigilance et la disponibilité permanente de nos Forces armées à travers tout le territoire national", précise la même source.

Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée et en continuité des efforts "intenses visant à contrecarrer le phénomène du narcotrafic dans notre pays", des détachements de l'ANP ont arrêté, en coordination avec les services de la Gendarmerie nationale lors de deux opérations distinctes, à Bechar, "six (6) narcotrafiquants et saisi une grande quantité de kif traité s’élevant à 10 quintaux et 80 kilogrammes", relève le communiqué.

Dans le même contexte, un autre détachement de l'ANP "a arrêté, en coordination avec les services de la Sureté nationale à Alger, deux (2) narcotrafiquants en possession de 116,543 kilogrammes de kif traité et une somme d'argent estimée à 895 millions de centimes, alors que huit (8) autres narcotrafiquants ont été appréhendés en possession de 149 kilogrammes de la même substance, 25811 comprimés psychotropes et 6156 unités de différentes boissons lors de différentes opérations menées à Tlemcen, Batna, Tébessa, El-Oued, Béjaïa et Sétif".

D'autre part, les services de la Gendarmerie nationale ont arrêté 12 individus et saisi 15 fusils de chasse, 100 kilogrammes de poudre noire, 13047 cartouches, 1870 capsules et 101363 unités d'articles pyrotechniques, à Annaba, Sétif, Oum El-Bouaghi, Mila, Tébessa, Béchar et Ouargla, alors que d'autres détachements de l'Armée nationale populaire ont arrêté à Tamanrasset, In-Guezzam, Bordj Badji Mokhtar et Djanet, 77 individus et saisi 24 véhicules tout-terrain, 3 camions, 7 motocyclettes, 5 détecteurs de métaux, 118 groupes électrogènes, 90 marteaux piqueurs, 44 sacs de mélange de pierres et d' or brut, des outils de détonation et d'autres équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicite, ainsi que 1,98 tonne de denrées alimentaires destinées à la contrebande.

De même, des tentatives de contrebande de grandes quantités de carburants s'élevant à 13720 litres ont été déjouées à Tébessa, El-Tarf, Souk-Ahras, Bordj Badji Mokhtar et Tindouf. Dans un autre contexte, les Garde-côtes et les services de la Gendarmerie nationale "ont réussi à mettre en échec des tentatives d'émigration clandestine et ont procédé au sauvetage de 169 personnes à bord d'embarcations pneumatiques et artisanales à Oran, Tlemcen, Skikda et Chlef, alors que 10 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Tlemcen, Relizane, El-Tarf et Tébessa", conclut le MDN.