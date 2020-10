Le taux de couverture en gaz naturel au niveau national a atteint actuellement 62 %, a indiqué mardi à Tissemsilt le ministre de l’Energie Abdelmadjid Attar, avant d'annoncer la numérisation par son département des documents administratifs au mois d’octobre prochain.

Lors de sa visite d’inspection dans la wilaya, M. Attar a souligné que le taux de couverture en gaz naturel a atteint 62 % au niveau national, précisant que dans la wilaya de Tissemsilt, il est de 85 %.

Le ministre a insisté, au passage, sur l’achèvement, courant de l’année prochaine comme dernier délai, des projets de raccordement aux réseaux d’électricité et du gaz dans les zones d’ombre de la wilaya, exhortant les responsables à recruter des jeunes de la région dans les entreprises chargées de la concrétisation de ces projets.

"Nous pourrons recourir à l’octroi de marchés gré à gré en toute transparence à des entreprises algériennes pour accélérer le rythme des opérations de raccordement des zones d’ombre aux réseaux d’électricité et du gaz", a-t-il déclaré à ce propos.

Par ailleurs, Abdelmadjid Attar a annoncé que son ministère entend procéder à la numérisation de tous les documents administratifs au mois d’octobre prochain à travers l’adoption de correspondances électroniques.

Lors d’un point de presse en marge de sa visite de travail, le ministre a fait savoir que le taux de couverture au réseau d’électricité a atteint 95 % dans la wilaya de Tissemsilt, soulignant que 20 communes disposent du gaz sur un total de 22 communes que compte la wilaya. Les travaux de raccordement sont en cours dans une des deux communes restantes, alors que l’autre collectivité sera raccordée au réseau de gaz avant l’hiver prochain.

La visite de travail et d’inspection du ministre de l'Energie a donné lieu au lancement des travaux du réseau de transport du gaz naturel dans la commune de Youssoufia et la mise en service du projet du raccordement à l’électricité des centres secondaires "chahid Merabet Larbi" et "chahid

Lefafene" dans cette collectivité locale, où il a suivi un exposé sur le programme de raccordement au réseau électrique dans la wilaya. Dans la commune de Bordj Emir Abdelkader, des explications sur les études portant sur le raccordement du réseau de transport du gaz naturel dans la wilaya ont été fournies à M. Attar qui a suivi un exposé sur les projets de raccordement au réseau du gaz de ville dans la région.

Le ministr e a aussi visité le centre de stockage du carburant où il s’est enquis de la situation d’approvisionnement en produits énergétiques dans la région.