Un nouveau dispositif d’aide à la réalisation et l’équipement de structures hydrauliques économes en eau au profit des agriculteurs sera mis en place "prochainement", a affirmé mardi à Guelma le directeur du développement agricole et rural des zones arides et semi-arides au ministère de l’Agriculture et du Développement Rural, Salah Chouaki.

La mise en place officielle de ce nouveau dispositif, dont tous les détails de fonctionnement ont été élaborés, se fera "dans les plus proches délais possibles", a indiqué le même responsable à l’APS en marge d’une rencontre régionale de six wilayas dans l’Est du pays sur le développement de l’agriculture d’appoint en céréaliculture à l’Institut de technologie moyen agricole spécialisé (ITMAS).

Destiné à encourager l’économie et la préservation d’eau, ce futur dispositif inclura le financement du fonçage de forage, l’installation de bassins d’eau en géo membrane, l’acquisition de divers équipements hydrauliques, a précisé le directeur central du développement agricole et rural des zones arides et semi-arides, avant de préciser que deux options seront proposées à l’agriculteur, à savoir une aide directe ou l’accès à un crédit non rémunéré.

Dans ce dispositif, les prix de référence des équipements et installations seront révisés en tenant compte de l’évolution du marché, a assuré Salah Chouaki, indiquant que l’objectif de la rencontre régionale de Guelma est d’expliquer la feuille de route adoptée par le ministère de l’Agriculture pour augmenter les capacités productives des céréales en Algérie.

Les objectifs ainsi fixés pour la filière dans cette feuille de route est "de porter le rendement moyen par hectare à 60 quintaux et d’augmenter la surface dotée d’une irrigation d’appoint à 20.000 hectares annuellement entre 2020 et 2024", a-t-il notamment précisé.

Cette rencontre régionale a regroupé les représentants des directions de services agricoles, des chambres d’agriculture et des CCLS des wilayas de Constantine, Annaba, Souk Ahras, Skikda, El Tarf et Guelma.

Elle a été marquée par la présentation de plusieurs communications par des cadres centraux du ministère de l'Agriculture sur l’élaboration de fiches d’information sur les exploitations agricoles, le recensement des agriculteurs ne possédant pas des actes de propriété pour les aider à commercialiser leurs récoltes de céréales auprès des CCLS et l’acco mpagnement technique des céréaliculteurs.