Un total de 150 hectares d'aires forestières a été décimé par un incendie, qui s'est déclaré au début de la semaine courante dans les monts Dhraa Guebila et Béni Ouertilène (nord de Sétif), a-t-on appris mardi des services de la Protection civile (PC).

Le départ de cet incendie, maitrisé lundi, a été signalé dans la forêt de Krima dans la commune de Dhraa Guebila, avant de se propager dans la forêt de Béni Djemati, dans la commune de Béni Ouertilène, favorisé par de fortes rafales de vent et un relief accidenté, a indiqué à l'APS le chargé de communication des services de la PC, le lieutenant Ilyès Kedad. Les flammes ont parcouru cinq (5) hectares de pins d'Alep, environ 30 hectares de vergers d'arbres fruitiers et 115 hectares de broussailles, a précisé la même source.

L'opération a mobilisé les unités de la protection civile de Bougaâ, Guidjel, Guenzet, Bouandass et Béni Ouerthilène assistées par les colonnes mobiles des wilayas de Sétif, Bordj Bou Arreridj et Constantine, soit 118 agents, 24 camions anti-incendie, trois (3) autocars, deux (2) ambulances et trois (3) véhicules de co mmunication, en plus de deux hélicoptères de l'unité aérienne de la Protection civile.

Les unités sont demeurées mobilisées y compris durant la nuit pour veiller à ce que les flammes n'atteignent pas les zones à forte végétations broussailleuses, selon la même source.