La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaouter Krikou, a salué mardi à El Tarf le rôle et la contribution "inestimable" des femmes rurales au développement.

La ministre, accompagnée du ministre des Ressources en eau, Arezki Berraki, a relevé lors de la visite d'une exposition artisanale tenue à l'hôtel Le Moulin à El Kala, les efforts déployés par l'Etat pour l'accompagnement des femmes rurales à travers les différents dispositifs de soutien destinés à la concrétisation de projets appelés à ''opérer un changement sur le plan économique, notamment par le biais de l'intégration du domaine de l'entreprenariat avec une volonté digne d'intérêt.

'' Mme Krikou a déclaré, dans ce contexte, que sa visite dans cette wilaya dans l'extrême Nord-est du pays s'inscrit dans le cadre de la préparation d'une conférence nationale consacrée à l'activité entrepreneuriale prévue le 15 octobre courant à Alger, en coordination avec le Programme des nations unies pour le développement (PNUD).

Cette prochaine rencontre, qui intervient dans un contexte de pandémie liée à la propagation du Covid-19 et impose le suivi d'un protocole sanitaire, sera, a-t-elle assuré, une opportunité qui permettra à ces femmes qui se sont distinguées d'exposer leurs projets et faire valoir leur savoir-faire. La ministre a, par ailleurs, salué les performances des femmes rurales qui contribuent, a-t-elle dit, "à l'épanouissement de l'économie, au développement et à l’amélioration de leur rendement en assurant une plus value." Kaouter Krikou qui a visité une pépinière à El Malha, sise à El Kala et une micro entreprise d'une femme rurale spécialisée dans l'élevage bovin, a également présidé une cérémonie de distribution de décisions de financement de l'ANGEM et des équipements au profit de la famille productrice.

La ministre a par ailleurs rendu visite à une malade atteinte du cancer du sein résidant dans la localité rurale de Boumalek à El Kala à qui elle a assuré de la prise en charge de son cas.