Les produits pour bébés comme les lingettes, laits nettoyants et les shampoings contiendraient des substances chimiques à risque pour leur santé. Une ONG tire la sonnette d'alarme.

Faut-il se méfier des shampoings, laits nettoyants et autres cosmétiques avec lesquels on prend soin de bébé ? La question se pose après la parution d'une enquête réalisée par l'Organisation non gouvernementale Women in Europe for a Common Future (WECF) qui épingle la composition de certains produits pour bébés. L'ONG a passé en revue 341 produits cosmétiques pour bébés en juillet et août 2015, vendus en France dans les pharmacies, parapharmacies, supermarchés, mais aussi les magasins bio.

Elle a analysé les ingrédients sur la base d'études scientifiques de l'Union européenne et de l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM). A l'issue de ce travail d'investigation, les ingrédients des échantillons ont été classés selon trois critères : "risque élevé", "risque modéré" et "risque faible ou non identifié".

Les conclusions sont inquiétantes : 299 des produits sur 341 seraient dangereux pour bébé car composés d'ingrédients à "risque élevé". Parmi ces substances toxiques, figurent un allergène par contact (la méthylisothiazolinone), présent dans 19 produits dont sept lingettes; un conservateur soupçonné d'être néfaste pour la reproduction (le phénoxyéthanol) et retrouvé dans 54 produits dont 26 lingettes ; des parfums à risque allergène dans 226 produits, résume l'étude reprise par l'AFP.

LIMITER L'USAGE DES PRODUITS PARFUMÉS

Certains produits moussants, utilisés dans des shampoings ainsi que des soins lavants, ont révélé la présence de sulfates (laureth et lauryl sulfate) critiqués pour leur pouvoir irritant sur la peau (encore plus pour la peau fragile des tout petits).

Des huiles minérales dérivées du pétrole ont également été identifiées. Or ces produits peuvent se révéler comédogènes en bouchant les pores mais surtout ils peuvent être facilement contaminés par des impuretés.

Face à ce constat, l'ONG prône "l'interdiction des trois ingrédients [classés]à risque élevé dans tous les cosmétiques destinés aux enfants de moins de trois ans".

Enfin, l'ONG adresse un message à destination des parents les invitant à "limiter l'usage de ces produits cosmétiques et d'éviter le plus possible les produits parfumés". Ce n'est pas la première fois que les lingettes et autre produits pour bébés sont pointés du doigtpour leur potentiel toxique. Une enquête du magazine 60 millions de consommateurs avait déjà alerté sur ce problème en 2014.