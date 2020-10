Le gouvernement de Donald Trump a annoncé mardi de nouvelles restrictions pour des visas de travail très utilisés dans le secteur des hautes technologies, après un premier tour de vis au printemps.

La mesure vise les visas H-1B octroyés chaque année à 85.000 employés "qualifiés et spécialisés", dont de nombreux ingénieurs, spécialistes de données ou autres développeurs embauchés dans la Silicon Valley.

Ce programme visait à pallier les pénuries sur le marché du travail "mais a été étendu bien au delà, souvent au détriment des salariés américains", écrit le ministère de la Sécurité intérieure dans un communiqué.

Environ un demi-million d'Américains ont été pénalisés par le dispositif qui a également entraîné une stagnation des salaires dans certains secteurs, assure encore le ministère.

A moins d'un mois de l'élection présidentielle, l'administration républicaine a donc décidé de publier une nouvelle définition plus restrictive des emplois "spécialisés", d'obliger les entreprises à faire de "réelles" offres d'empl oi aux Etats-Unis et de renforcer les contrôles en amont et en aval de la délivrance des visas H-1B.

Ces nouvelles règles, dont le détail précis n'est pas encore connu, entreront en vigueur 60 jours après leur publication, précise le ministère qui justifie l'urgence de son action par la pandémie et son impact déjà dévastateur sur l'emploi aux Etats-Unis. "La sécurité économique relève de la sécurité nationale", a justifié le ministre Chad Wolf, cité dans le communiqué. "Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que le travailleur américain soit la priorité", a-t-il ajouté. Le gouvernement avait déjà décidé en juin de geler les principaux visas de travail, dont les cartes vertes et les H-1B, jusqu'à la fin de l'année et s'était attiré les foudres des géants de l'internet. Un juge fédéral de San Francisco avait ensuite ordonné la suspension de certaines de ces restrictions, estimant que le gouvernement avait outrepassé son autorité en la matière. La nouvelle mesure pourrait elle aussi faire l'objet de recours en justice.