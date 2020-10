Pris à doses infimes, les oligo-éléments permettent de booster nos défenses immunitaires. Ils aident ainsi l'organisme à lutter contre les virus hivernaux. Zoom sur les 5 oligo-éléments essentiels en cette fin d'hiver avec Christian Brun, professeur de naturopathie au collège CENATHO-Paris.

L'agression du froid, le manque de lumière mais aussi les virus et bactéries qui malmènent notre système immunitaire, entraînent fatigue, maux de tête, infections chroniques...

En renforçant notre organisme, les oligo-éléments déclenchent des réactions enzymatiques cellulaires, des sortes de petites étincelles qui aident notre corps à reprendre le dessus. Les oligo-éléments s'emploient toujours sous l'œil avisé du médecin ou du naturopathe. La prise de ces minéraux ne se fait jamais de façon continue mais en cure de 2 à 3 mois avec une semaine d'interruption ou sur 5 à 10 jours au moment de l'affection.

A noter : Les oligo-éléments se prennent sous forme d'ampoules, de granules homéopathiques ou de comprimés à sucer.

LE CUIVRE : PARCE QU'IL EST ANTIBACTÉRIEN

Le cuivre est un anti-infectieux et un anti-inflammatoire très puissant. Il est utile dans les affections de l'hiver telles que le rhume, la grippe, l'otite, la bronchite, l'angine.

Son mode d'action : durant une affection inflammatoire, le cuivre est bloqué par les protéines de l'inflammation (orosomucoïde, haptoglobine, CRP...) et ne peut donc pas assurer son rôle. La prise de cuivre rétablit cette fonction.

Dans l'alimentation : on en trouve dans l'avocat, les huîtres et les coquillages, les champignons, le chocolat, les oléagineux, les céréales complètes, mais aussi le germe de blé et le plasma de Quinton (sérum marin).

En compléments : prendre 2 ou 3 ampoules par jour de Granions de cuivre, à diluer dans un verre d'eau, en dehors des repas.

Ou 1 ou 2 comprimés par jour d'Oligostim Cuivre 31 µg (lab. Boiron). Laisser fondre sous la langue le matin à jeun ou à distance des repas.

Ou 1 ou 2 ampoules par jour de Cuivre Oligosol (lab. Labcatal), le matin à jeun ou 15 min avant un repas, à garder en bouche quelques instants.

L'ARGENT COLLOÏDAL : PARCE QUE C'EST UN ANTIBIO NATUREL

Du latin "argentum" qui signifie "blanc étincelant", l'argent est un antibiotique naturel. Il est apprécié pour ses vertus anti-infectieuses et son pouvoir inhibiteur dans le développement de certaines bactéries.

Son mode d'action : l'argent colloïdal désactive certaines enzymes dont les bactéries se servent pour se multiplier. Il est indiqué dans les pathologies ORL (laryngites, pharyngites, otites, angines...) et dans les états grippaux. Il peut être aussi utilisé localement comme cicatrisant des muqueuses, notamment lors d'aphtes, mais également au niveau des yeux (conjonctivites).

Dans l'alimentation : il n'y en a pas, car l'argent est fabriqué naturellement par le corps ! Une supplémentation est nécessaire.

En compléments : prendre 2 ou 3 ampoules par jour de Granions d'argent, à diluer dans un verre d'eau, et en dehors des repas.

LE BISMUTH : PARCE QU'IL BOOSTE L'IMMUNITÉ

Le bismuth est efficace dans les états grippaux, notamment au cours des états infectieux viraux de la sphère ORL. Il est le plus souvent conseillé dans les maux de gorge, pharyngites et laryngites mais également dans les maux d'estomac et les maladies gastro-intestinales.

Son mode d'action :Il associe des propriétés antalgiques anti-infectieuses et anti-inflammatoires. C'est pourquoi on le préconise dans les périodes hivernales, d'autant qu'il possède également des effets immunostimulants très précieux face à des agents extérieurs agressifs. Dans l'alimentation : il est souvent présent dans les légumes racines (carotte, betterave, céleri-rave, navet, rutabaga, panais...), les tubercules (pomme de terre, patate douce, manioc, igname, topinambour...) et dans certaines algues telles que le varech.

En compléments : 1 à 3 ampoules par jour de Granions de bismuth, à laisser fondre dans la bouche. À prendre jusqu'à ce que les symptômes aient disparu.

LE SOUFRE : PARCE QU'IL EMPÊCHE LES MICROBES D'OCCUPER LE TERRAIN

Impopulaire à cause de son odeur d'œuf pourri, le soufre est pourtant utile dans toutes les affections dites respiratoires comme le rhume.

Son mode d'action : le soufre est un excellent élément drainant du foie. Il facilite l'épuration et le drainage hépatique, et aide ainsi à éviter un terrain favorable à l'installation des microbes.

Dans l'alimentation : l'ail, l'oignon, le poireau, le cresson, le radis, l'œuf, le chou... en sont riches. En compléments : prendre 2 ou 3 ampoules par jour de Granions de soufre, à diluer dans un verre d'eau, en dehors des repas.

Ou 5 microcomprimés d'Oligo-phytum (lab. Holistica International) le matin et 5 avant le dîner pendant 10 jours, puis arrêt 10 jours, puis reprise 10 jours (3 périodes de 10 jours).

LE SÉLÉNIUM : PARCE QU'IL LUTTE CONTRE LES VIRUS ORL

Le sélénium est un minéral indiqué dans les pathologies touchant la sphère ORL, ainsi que dans les états grippaux (frissons, nez qui coule, courbatures, éternuements, température élevée...).

Son mode d'action : ce puissant antioxydant favorise l'action de différentes enzymes, notamment le glutathion peroxydase, qui protège les membranes cellulaires de l'oxydation provoquée par les radicaux libres liés aux stress mais aussi à la période hivernale (alimentation moins riche, agression par le froid et le vent, manque de soleil...).

Dans l'alimentation : Il est présent dans les noix du Brésil, les céréales complètes, la viande, le germe de blé, la levure de bière, le foie, les fruits de mer, les poissons...

En compléments: 1 ampoule par jour de Granions de sélénium, à laisser fondre dans la bouche. Jusqu'à la fin des symptômes.

Ou 5 microcomprimés d'Oligophytum (lab. Holistica International) le matin et 5 avant le dîner pendant 10 jours, puis arrêt 10 jours, puis reprise 10 jours (3 périodes de 10 jours).

Notre expert :Christian Brun, professeur de naturopathie au collège CENATHO-Paris.