La nouvelle centrale solaire de 11 mégawatts projetée à Tindouf sera réceptionnée avant la fin de l’année en cours, dans le cadre du programme national de développement des énergies renouvelables, a-t-on appris mardi auprès de la direction locale de l’Energie.

Cette installation énergétique figure parmi neuf (9) ouvrages du genre dont ont bénéficié les wilayas du Sud du pays, en vertu d’une convention entre l’entreprise SKTM (filiale de Sonelgaz) et cinq entreprises nationales de réalisation, a précisé le chef de service de l’électricité et du gaz, Mabrouk Chehami. Implantée au chef lieu de wilaya, la nouvelle centrale vient renforcer les capacités de production de l’électricité et réduire la facture de consommation de mazout utilisé dans la production électrique, sachant que la wilaya consomme plus de 6.000 litres/jour de mazout dans ce cadre, a-t-il ajouté.

Ce qui dénote l’orientation des pouvoirs publics vers le recours aux énergies alternatives dans la production d’électricité, a souligné le responsable en rappelant que la wilaya a déjà bénéficié d’une centrale solaire de 9 mégawatts, actuellement en exploitation.

Cette dernière, localisée à Merkala (10 km de Tindouf), assure un apport de 15% de la production d’électricité utilisée dans la wilaya et a permis de porter à 75 mégawatts la capacité de production d’électricité, en plus d’induire une réduction de la consommation de mazout de la centrale principale fonctionnant au Diesel, a fait savoir M.Chehami. Le pic de consommation d’électricité durant la période estivale dans la wilaya de Tindouf a dépassé les 75 mégawatts, en hausse de 4,4% par rapport à l’été de l’année dernière (70 mégawatts). Une situation qui a conduit à réfléchir à l’accroissement de la production d’électricité, notamment pour la couverture des besoins grandissants en période estivale et l’accompagnement de l’importante croissance urbaine dans cette wilaya frontalière, selon la même source.