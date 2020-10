L’exécution du programme d’irrigation complémentaire dans la filière céréalière a fait l'objet d’une rencontre régionale tenue, lundi, à l'Ecole nationale des forêts (ENAF) de la ville de Batna, avec la participation de sept wilayas de l'Est du pays.

Lors de cette rencontre, à laquelle ont assisté les directeurs des services agricoles des wilayas de Batna, Khenchela, Oum El Bouaghi, Tébessa, Mila, Sétif et Bordj Bou Arreridj, des représentants des Chambres et des conseils interprofessionnels de ces régions ont mis en exergue l'importance de l'irrigation complémentaire dans la rationalisation des ressources hydriques, en sus du renforcement de la capacité de production de la filière céréalière en tant que produit stratégique en matière de sécurité alimentaire.

Dans une déclaration à l’APS, le directeur du développement des zones arides et semi-arides au ministère de l'Agriculture et du Développement rural, Salah Chouaki a affirmé que cette rencontre est la "troisième du genre" après celles tenues à Médéa et Ain Temouchent alors qu'il est prévu la tenue d'une autre rencontre mardi à Guelma, et une dernière à Tizi-Ouzou, et ce, en attendant d’autres rencontres dans les wilayas du Sud sur l'irrigation complémentaire.

Le même responsable a précisé, dans ce contexte, que le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a décidé d'étendre les périmètres d'irrigation complémentaire aux céréales de toutes sortes à raison de 20.000 ha par an conformément à la feuille de route élaborée à cet effet.

Il a ajouté que ces objectifs pourraient être dépassés grâce aux efforts concertés des différentes parties prenantes du secteur et de la profession eu égard aux ressources naturelles, financières et techniques octroyées.

Un accompagnement durable des agriculteurs tout au long de la saison agricole sera également assuré par des commissions techniques composées de spécialistes du domaine, dont des cadres d'instituts techniques et de recherches, de coopératives cé éalières, des filières agricoles, des directions des services agricoles, des Chambres d’agriculture ainsi que les cadres du secteur des ressources en eau, à condition que les carences soient comblées et les obstacles rencontrés par les agriculteurs surmontés, a souligné M. Chouaki.

La même source a indiqué, en outre, que cet objectif s’inscrit dans le cadre du programme élaboré par le ministè re de l’Agriculture et du Développement rural visant essentiellement à améliorer la productivité de la filière céréalière.

De son côté, le directeur de l'Ecole nationale des forêts, Athmane Briki a mis l’accent sur l'importance de cette rencontre qui constitue une occasion pour débattre des moyens de dé elopper cette filière et de sécuriser la production céréalière par une irrigation complémentaire, ajoutant que cette journée s'inscrit dans le cadre de rencontres de formation et d'information abritées périodiquement par l’ENAF.