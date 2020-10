Le défenseur Djamel-Eddine Benlamri et le meneur de jeu Youcef Belaïli comptent parmi les principaux absents au sein de la sélection algérienne de football, avant ses deux prochaines joutes amicales de préparation, contre le Nigeria et le Mexique, respectivement les 9 et 13 octobre en Autriche et aux Pays-Bas.

Une non-convocation qui, cependant, est loin d'avoir constitué une surprise pour l'opinion publique, car bien avant de dévoiler la liste des 24 joueurs qu'il a retenue pour ces deux matchs amicaux, le sélectionneur national, Djamel Belmadi, avait clairement expliqué qu'il n'allait compter que sur les éléments les plus aptes.

Or, Belaïli et Benlamri étaient sans club, et par conséquent, en méforme par rapport au reste de leurs coéquipiers en équipe nationale, faisant que leur non-convocation pour les deux prochains matchs était prévisible.

Un coup dur selon les observateurs, essentiellement pour ces deux joueurs, car ils seront les principaux perdants dans cette affaire.

En effet, ces test-matchs auraient probablement constitué une excellente occasion pour Belaïli et Benlamri de réaf firmer leur statut de titulaire chez les "Verts" en prévision des échéances officielles à venir.

Certes, Benlamri a réussi à se trouver un nouvel employeur, lui qui a passé lundi sa visite médicale avant de signer avec le club français de Lyon, mais Belmadi avait déjà arrêté sa liste.

Même si cela n'était pas le cas, l'ancien stoppeur du NAHD et de la JSK ne semblait avoir que des chances minimes de figurer dans cette liste, car accusant un certain retard sur le plan préparatoire, alors que Belmadi, tel qu'il l'a préalablement annoncé, n'avait l'intention de compter que sur les éléments les plus en forme.

Concernant Belaïli, le problème est plus sérieux, car son ex-club employeur en Arabie Saoudite, le Ahly Djeddah, a exigé la somme "astronomique" de quatre millions d'euros pour le laisser partir. Ce qui l'a empêché de dénicher un nouveau club, alors que le marché des transferts est sur le point de fermer.

Revenir coûte que coûte contre le Zimbabwe

Aux dernières nouvelles, Belaïli serait en contact avancé avec certaines formations du Golfe, ainsi qu'avec le prestigieux Al-Ahly du Caire (Egypte) et des clubs en France, avec la possibilité de finaliser avec l'un d'entre eux avant la clôture du mercato.

Si c'est le cas, Belaïli et Benlamri peuvent espérer revenir parmi les "Verts" à l'occasion de la prochaine double confrontation contre le Zimbabwe, dans le cadre des 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations-2021 (CAN-2021), décalée à 2022 au Cameroun, en raison de la pandémie du nouveau coronavirus.

D'ici là, et pour pallier l'absence provisoire de Belaïli, le coach Djamel Belmadi pourra compter sur la forme éblouissante de Saïd Benrahma, le meneur de jeu du club de première division anglaise, Brentford, avec lequel il ne cesse d'enchaîner les bons résultats.

L'ancien Niçois reste d'ailleurs sur un doublé contre Fulham, dont un superbe but, qui a fait le buzz sur la toile, avec plusieurs millions de vues : un tir imparable, précédé d'un joli petit-pont sur un défenseur adverse.

Le Nîmois Zinedine Ferhat et le Bordelais Mehdi Zerkane pourraient également apporter le plus escompté au poste de Belaïli.

En revanche, côté défensif, l'absence de Benlamri sera probablement plus difficile à combler pour le sélectionneur national, car ayant formé une excellente charnière centrale avec le Sévillan Aïssa Mandi et qu'il sera peut-être difficile pour un autre joueur d'égaler.

D'ailleurs, selon certains observateurs, Belmadi aurait l'intention de décaler l'arrière-gauche Ramy Bensebaïni comme défenseur central, pour épauler Mandi, car faisant partie d u noyau-dur de la sélection nationale et développe déjà des automatismes avec le dernier cité.

Pour ce qui est du couloir gauche, occupé jusque-là par Bensebaïni, le sélectionneur national aurait l'intention de le confier à Mohamed Farès, qui vient de rejoindre la Lazio Rome, ou alors, surprendre tout le monde en faisant jouer le nouveau venu Abdel-Jalil Medioub, sociétaire du club portugais Tondela.

Un colosse de 1,97m âgé de seulement 23 ans. Concernant les autres postes, Belmadi ne devrait pas rencontrer trop de difficultés pour composer, car y disposant de la quasi totalité de ses titulaires habituels. Le premier match amical des "Verts" en ces dates Fifa allant du 5 au 14 octobre, se jouera vendredi au Worthersee Stadion de Klagenfurt, en Autriche (20h30 locales, 19h30 algériennes), et le second, le mardi 13 octobre contre le Mexique au Cars-Jeans Stadion de La Haye, aux Pays-Bas (21h00 locales, 20h00 algériennes).