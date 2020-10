"Le Conseil des ministres s'est réuni, hier , sous la présidence de M. Abdelmadjid Tebboune, Président de la République.

Il a eu à prendre un certain nombre de décisions relatives aux secteurs de la justice, des finances, du transport aérien et de la rentrée scolaire et universitaire 2020/2021.

Il a été ainsi décidé d’entamer l’année scolaire du cycle primaire le 21 octobre, celle des cycles moyen et secondaire le 4 novembre puis le 22 novembre, pour les universités.

Le secteur de la formation professionnelle entamera son année pédagogique le 15 octobre prochain.