Il s'agit du président de la Ligue d'Alger des sports mécaniques, Amine Laïbi, un ancien pilote professionnel qui a eu, auparavant, à diriger le club de Dély Ibrahim, et Khadidja Benhamrouche, présidente de la Ligue de wilaya de Laghouat.

Le délai pour le dépôt des candidatures a pris fin samedi.

La commission de candidatures a en outre réceptionné neuf dossiers de candidature aux postes de membre du bureau fédéral (7 membres + 2 suppléants).

Par ailleurs, le vice-président de la FASM, Fethi Benaïssa, a indiqué : "Nous sommes toujours dans l'attente de la réponse du ministère de la Jeunesse et des Sports au sujet du recours présenté par le bureau fédéral après le rejet, infondé et non convaincant, des bilans moral et financier par l'assemblée g énérale.

Ces deux bilans n'ont pas été examinés lors de l'AG ordinaire qui a enregistré des transgressions des règlements". Les bilans moral et financier de l'exercice 2019, présentés par le président Karim Benhamiche, avaient été rejetés à l'unanimité pour "mauvaise gestion et volume insuffisant d'activités sportives organisées".

Même avant le mandat du président Benhamiche qui avait débuté en février 2019, les membres de l'AG avaient également rejeté les bilans moral et financier de l'exercice 2018 présentés alors par le président par intérim Amir Benamar.