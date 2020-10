Les autorités égyptiennes ont arrêté une journaliste alors qu'elle enquêtait sur les suites de récentes manifestations de petite ampleur dans un village près de Louxor, dans le Sud de l'Egypte, ont indiqué son avocat et son employeur cités par des médias locaux.

Basma Mostafa a été déférée au parquet dimanche après avoir disparu la veille alors qu'elle effectuait un reportage dans un village près de Louxor.

Elle s'intéressait à la mort d'un homme qui aurait été tué par la police pendant des manifestations d'ampleur limitée en septembre, selon un journal électronique local.

"Le parquet a ordonné qu'elle reste en détention pendant 15 jours dans l'attente d'investigations sur des chefs d'accusation d'appartenance à un groupe terroriste et de diffusion de fausses nouvelles", a expliqué son avocate, Hala Doma, sur Facebook dimanche soir.

Des dizaines d'Egyptiens ont participé à des manifestations de faible ampleur en septembre, selon des vidéos partagées sur les réseaux sociaux, en particulier par des sympathisants des Frères musulmans, organisation i nterdite en Egypte.

Ces rassemblements ont eu lieu dans un contexte de colère, en particulier dans les zones rurales, face aux réformes économiques menées par le gouvernement depuis 2016 et à une campagne visant à faire cesser les constructions illégales, à l'aide notamment d'amendes aux contrevenants.