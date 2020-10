Le film "Varayame’s feet" (les pieds de Varayame) de la réalisatrice néo-zélandaise, Sarah Grahm Read a remporté le premier prix, "le portail d’or" du Festival portail numérique du court-métrage dans son édition de septembre 2020, a-t-on appris, dimanche du chargé de communication de ce festival, Slimane Refas.

Le deuxième prix de ce festival virtuel mensuel, "le portail d’argent" a été décerné au court métrage "Handful of dates" (Poignée de dattes) du réalisateur américain Hachem Hassan, alors que le film "Cinco Reyes" (Cinq Rois) de l’espagnol Alberto Pons, s’est emparé du troisième prix "le Portail de bronze".

Le jury du Festival a accordé une mention spéciale au film iranien "Nomad" d’Imad Selmniane et "Au joueur de dominos" du néerlandais Hakim Traidia et au court métrage "meilleur prix" de l’irakien Ouahidi Kafri. Le prix du public a été décerné à "Salade familiale" de la française Adélaide Nicvert. Le prix du jury a été remis à l’italien David Melini pour son court métrage "Lion", a indiqué la même source. Lancée en avril dernier par la direction locale de la culture avec le concours de la maison de la culture Mohamed Boudiaf et plusieurs associations artistiques, ce festival a enregistré pour sa sixième édition la participation de 41 courts-métrages réalisés par des cinéastes amateurs représentant 18 pays. Par ailleurs, des ateliers de formation aux métiers du cinéma ont été organisés sur les réseaux sociaux au profit de jeunes cinéastes amateurs sous la houlette de spécialistes et de professionnels du 7ème art.

Le Festival portail numérique du court-métrage d’Annaba est organisé sous forme d’éditions mensuelles, rappelle-t-on.