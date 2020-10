La Turquie a critiqué dimanche un projet de loi français visant à défendre la valeur cardinale qu'est la laïcité en France face au "séparatisme islamiste".

"Nous pensons que l'état d'esprit (présent) derrière ce projet de loi conduira à de graves conséquences plutôt qu'à réduire les problèmes de la France", a réagi le ministère turc des Affaires étrangères dans un communiqué.

Il serait plus adéquat d'"opter pour un discours constructif (...) que pour une perspective orientée vers la sécurité sur les questions religieuses", a poursuivi la diplomatie turque.

Le ministère a en outre fait part d'inquiétudes, d'après lui largement répandues, selon lesquelles de telles mesures ne feraient qu'exacerber la xénophobie, le racisme et l'islamophobie grandissants en Europe.

Le président Emmanuel Macron a présenté vendredi son plan d'action contre le "séparatisme islamiste" à l'oeuvre selon lui en France, annonçant plusieurs mesures, particulièrement dans le domaine de l'éducation.

Un projet de loi comprenant ces différentes mesures sera présenté le 9 décembre en conseil des ministres et visera à renfo rcer la laïcité et à consolider les principes républicains.