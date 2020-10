Des fidèles musulmans sont retournés dimanche à La Mecque pour effectuer la Omra, le petit pèlerinage, entouré de strictes mesures de précaution après sept mois d'interruption en raison de la pandémie de Covid-19.

Par petits groupes encadrés par des soignants veillant au respect du port du masque et des règles de distanciation physique, ces fidèles ont commencé à effectuer le "tawaf", consistant à faire sept fois le tour de la Kaaba, construction cubique vers laquelle se tournent les musulmans pour prier qui trône au milieu du patio de la Grande mosquée de La Mecque. "C'est avec une émotion particulière (que je vois) le site saint ouvrir ses portes de nouveau", a affirmé Mohammed Raafat, un pèlerin égyptien. "C'était un triste cauchemar de ne pas avoir vu le site saint pendant des mois", a-t-il ajouté.

Le petit pèlerinage peut être effectué toute l'année contrairement au hajj, le grand pèlerinage limité dans le temps. Il attire annuellement des millions de fidèles venant du monde entier.

"Dans une atmosphère de foi (...), le premier groupe de fidèles a commencé le (petit) pèlerinage au milieu des mesures de précaution prévues", a annoncé dimanche le ministère du Hajj et de la Omra sur Twitter. En raison de la pandémie, les autorités saoudiennes ont décidé de relancer le petit pèlerinage en trois étapes avec des mesures destinées à empêcher, comme pendant le hajj organisé fin juillet, toute contamination. Dans un premier temps, seuls 6.000 Saoudiens et résidents étrangers seront autorisés, chaque jour à partir de dimanche, à effectuer ce pèlerinage.

Les 6.000 fidèles seront divisés en 12 groupes pour permettre la fluidité de mouvement et assurer le respect de la distanciation physique lors des circonvolutions autour de la Kaaba, a expliqué le ministre du Hajj, Mohammed Benten la semaine dernière à la télévision saoudienne. Le 18 octobre, le nombre de fidèles (Saoudiens et résidents étrangers) autorisés à effectuer le petit pèlerinage sera porté à 15.000 par jour et 40.000 autres seront admis dans la Grande mosquée pour les prières quotidiennes.

Les fidèles venant de l'étranger seront eux autorisés à partir du 1er novembre, quand le nombre de pèlerins admis s'élèvera à 20.000 par jour et celui des personnes autorisées à effectuer les prières à 60.000.

Les pays d'origine des pèlerins étrangers seront sélectionnés par le ministère de la Santé sur la base de l'évolution de la p andémie de Covid-19. La décision de reprendre la Omra a été prise pour répondre aux voeux "des musulmans du pays et de l'étranger" de pouvoir se rendre dans leurs lieux saints, avait expliqué le ministère de l'Intérieur.

Un retour à la normale ne sera décidé qu'une fois que les autorités compétentes auront conclu que "tout risque (de contamination) est définitivement écarté", avait-il ajouté. Les fidèles ne pourront pas toucher, comme ils en ont l'habitude, la Kabaa et la Grande mosquée sera stérilisée régulièrement tous les jours, avant et après le passage de chaque groupe.

Lors du dernier hajj, seuls une dizaine de milliers de fidèles résidant en Arabie saoudite ont pu effectuer ce rite contre 2,5 millions de participants venus du monde entier en 2019.

Cette réduction drastique du nombre de pèlerins et les restrictions sanitaires ont permis aux autorités de proclamer qu'il n'y avait eu aucune contamination lors du grand pèlerinage, qui n'a rien rapporté au royaume alors qu'il génère habituellement des milliards de dollars par an. L'Arabie saoudite, dont l'économie pâtit des conséquences de la pandémie mais aussi de la chute des prix du pétrole, est le pays du Golfe le plus touché par le nouveau coronavirus. Dimanche, le pays a enregistré 336.387 cas, dont 4.875 décès, mais les autorit és se félicitent depuis quelques jours de la baisse quotidienne des cas recensés alors que d'autres pays font face à une courbe ascendante.