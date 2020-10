M. Mansour a déclaré à la radio "Voix de la Palestine" que "les six principaux comités de l'Assemblée générale des Nations Unies commenceront leurs travaux la semaine prochaine et qu'ils auront des résolutions en faveur de la Palestine".

Mansour a en outre évoqué le discours de la délégation allemande lors de l'Assemblée générale de l'ONU, au cours duquel "le secrétaire général des Nations unies a appelé à des consultations pour lancer l'idée de tenir une conférence internationale de paix proposée par le président Mahmoud Abbas". Le diplomate palestinien a déclaré que l'Allemagne, la Chine et la Russie avaient exprimé leur volonté de participer en tant que "parties à la conférence".