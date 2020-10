Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a salué l’accord de paix signé samedi entre le gouvernement de transition du Soudan et des mouvements rebelles lors d’une cérémonie à Juba, la capitale du Soudan du Sud.

"La signature de l’accord de paix de Juba signale le début d’une nouvel ère pour le peuple du Soudan", s'est félicité M. Guterres, dans un message vidéo. Le SG de l’ONU a indiqué que la signature de cet accord "représente une étape majeure sur le chemin pour atteindre une paix durable et un développement inclusif, félicitant les signataires pour avoir œuvré envers l’objectif commun de la paix", malgré les difficultés posées par la pandémie de Covid-19.

Il a également salué le gouvernement du Soudan du Sud pour avoir facilité ces négociations "dans des circonstances difficiles".

Cette cérémonie a "un sens particulier pour le peuple du Darfour, offrant de l’espoir pour un avenir plus pacifique et prospère", a encore dit M. Guterres, soulignant que les Nations unies "sont fières d’avoir soutenu le chapitre des pourparlers consacré au Darfour à travers sa Mission conjointe avec l’Union Africaine (MINUAD) dans cette région de l’ouest du Soudan". "Maintenant, il est important que l’accord se traduise par des améliorations tangibles dans la vie des gens", a insisté le secrétaire général onusien.

L'accord de paix comprend des protocoles portant sur les arrangements sécuritaires, le partage du pouvoir et des richesses, la compensation des personnes déplacées et des réfugiés, la propriété des terres ainsi que la réalisation de la justice et du développement.

Depuis octobre 2019, le Soudan du Sud fait office de médiateur entre le gouvernement et les mouvements armés soudanais des régions du Darfour, du Kordofan du Sud et du Nil bleu.