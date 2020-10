Le Royaume-Uni, pays le plus endeuillé d'Europe par la pandémie, a dépassé dimanche la barre des 500.000 de cas positifs au nouveau coronavirus, après une augmentation du nombre des contaminations due au rattrapage d'un problème technique. Dans leur dernier bilan délivré dimanche soir, les services sanitaires britanniques ont dénombré 22.961 cas testés positifs au virus dans les dernières 24 heures, un écart de plus de 10.000 cas avec les contaminations journalières de la veille, qui s'élevaient à 12.872.

Ce chiffre tranchait déjà avec ceux du reste de la semaine, situés en moyenne entre 6.000 et 7.000 nouveaux cas chaque jour.

Les autorités ont indiqué samedi que ces chiffres exceptionnellement élevés étaient le résultat d'un problème technique, désormais résolu, qui avait retardé la publication d'un certain nombre de cas sur la période du 24 septembre au 1er octobre. Ceux-ci seront ajoutés au fur et à mesure dans les prochains bilans, rendant selon les experts "trompeuse" la tendance des nouvelles contaminations journalières.

Le Royaume-Uni dénombre désormais 502.978 cas de personnes testées positives depuis le début de l'épid émie, ont indiqué les services sanitaires britanniques.

Espérant éviter un reconfinement national, le gouvernement britannique multiplie les actions locales pour tenter de contrôler la propagation du virus, qui y a déjà fait plus de 42.350 morts (dont 33 au cours des dernières 24 heures), le plus lourd bilan en Europe.

Le Premier ministre Boris Johnson a prévenu dimanche matin dans une interview sur la BBC que l'hiver serait "rude" et que des "mois mouvementés" attendaient encore les Britanniques, avant une possible amélioration de la situation sanitaire au printemps.