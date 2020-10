A 15H23 heure locale (19H23 GMT), le total des cas confirmés à travers le pays était de 7.411.716, dont 209.720 décès, selon le CSSE.

La Californie a rapporté 830.766 cas, ce qui en fait l'Etat le plus touché du pays.

Elle est suivie par la Floride et le Texas, qui ont tous les deux enregistré plus de 700.000 cas, puis par l'Etat de New York, avec plus de 460.000 cas.

Les autres Etats comptant plus de 200.000 cas comprennent la Géorgie, l'Illinois, l'Arizona, la Caroline du Nord, le New Jersey et le Tennessee, selon le CSSE. Le total des cas de COVID-19 aux Etats-Unis a passé la barre des 7 millions le 25 septembre.

Les Etats-Unis restent de loin le pays le plus gravement touché par le COVID-19 dans le monde, que ce soit en termes de nombre de cas ou de nombre de décès.

Ils comptent en effet à eux seuls plus d'un cinquième du total mondial des cas confirmés et des décès.