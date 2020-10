Les services de la sûreté de daïra de Hamma Bouziane, relevant de la sûreté de la wilaya de Constantine, ont appréhendé une bande composée de trois (3) individus dont une femme, impliquée dans une affaire d’agression d’un médecin à son cabinet médical, a-t-on appris dimanche, auprès des services de ce corps sécuritaire.

Les faits remontent au mois de juillet dernier, suite à une plainte déposée par ce médecin au service de la première sûreté urbaine de la sûreté de daira de Hamma Bouziane , relevant une agression verbale et physique à son encontre et vol d’argent par un groupe d’individus, qui s’étaient introduits dans son cabinet, a précisé un communiqué de la cellule de communication de la sûreté de wilaya.

L’enquête déclenchée a permis d’identifier, dans un premier temps, un des trois agresseurs, le chef de cette bande, a indiqué la même source, détaillant que cet individu a été appréhendé. Les investigations effectuées par la suite, a-t-on ajouté, se sont soldées par l’arrestation des deux (2) autres complices en plus de la récupération de l’arme blanche, utilisée dans l’agres sion, a-t-on encore détaillé. Un dossier pénal a été établi à l’encontre des trois mis en cause qui ont été présentés devant les instances judiciaires pour "formation d’association de malfaiteurs dans le but de perpétrer des agressions contre les personnes et les biens, vol avec agression, coup et blessure à l’ arme blanche", a-t-on conclu .