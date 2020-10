Les motocycles ont été à l’origine d’environ 8% des 91 accidents de la route enregistrés à Batna durant les 8 premiers mois de l’année 2020 sur le territoire relevant des compétences de la Gendarmerie nationale, a affirmé dimanche le chef de la cellule de communication et relation publiques du Groupement territorial de ce corps de sécurité, le lieutenant, Fatima Zohra Hamadi.

La majorité des accidents de la route signalés dans ce cadre ont été mortels, a précisé la même responsable en marge de la campagne régionale de sensibilisation et de prévention des accidents de la route ciblant cette catégorie de conducteurs, insistant sur l’importance du respect des consignes de la sécurité routière. Selon la même source, cette campagne de sensibilisation organisée le 3 et 4 octobre à l’initiative du Groupement territorial de la Gendarmerie nationale, a été placée sous le slogan "Le port du casque préserve la vie" et a été marquée par des actions d’information et d’orientation au profit de cette catégorie de conducteurs. Les organisateurs de cette campagne de sensibilisation o nt mis l’accent sur les causes des accidents pour les motocycles , citant les manoeuvres dangereuses, la circulation en sens interdit, la conduite sans feux, et l’excès de vitesse comme les facteurs ayant engendré le plus de drame, a-t-on indiqué. Cette campagne de sensibilisation a été mise à profit pour informer sur l’importance du port du casque pour le conducteur et son accompagnateur, a souligné la même source. Les représentants des médias ont accompagné les gendarmes dans cette campagne de sensibilisation qui a ciblé le carrefour du jardin "Kadri" dans la commune de Festis sur la route nationale (RN) 3 reliant Batna et Constantine. Cette initiative largement appréciée par les usagers de cette route, a vu la participation des services de la protection civile, et des représentants de la coordination régionale Est de l’association nationale de préservation des accidents de la route.