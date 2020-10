Les travaux du séminaire national sur le rôle de la société civile dans la lutte contre la corruption, organisé par l'Organe national de prévention et de lutte contre la corruption (ONPLC), en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), ont débuté, lundi, au Centre international des conférences (CIC) Abdelatif Rahal à Alger.

Prennent part à ce séminaire organisé sous le thème "société civile, un partenaire principal dans la lutte contre la corruption", des représentants du mouvement associatif, des organisations professionnelles, des enseignants chercheurs et des journalistes, et en présence du conseiller auprès du président de la République chargé de la société civile et de la communauté nationale à l’étranger, Nazih Berramdane et du conseiller du Président de la République chargé des associations religieuses, Aissa Belakhdar.

Cette rencontre constituera une plateforme pour le débat et l'échange de vues sur le rôle de la société civile dans les efforts de prévention et de lutte contre la corrupt ion, pour être l'un des socles de l'intégrité des systèmes nationaux.

Dans le cadre de la contribution au soutien des capacités de la société civile en matière de lutte contre la corruption, l'ONPLC organisera une session de formation, du 6 au 8 octobre 2020, en faveur des associations activant dans le domaine de la prévention contre la corruption et dans les domaines pertinents.