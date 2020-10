La consommation de pétrole raffiné de la Chine a enregistré une baisse pendant la période janvier-août, selon les données de la Commission nationale du développement et de la réforme.

La consommation apparente de pétrole raffiné s'est établie à 217,33 millions de tonnes pour cette période, en baisse de 3,5% sur un an, selon les données de la Commission.

La consommation d'essence a diminué de 0,5% en glissement annuel et la consommation de carburant d'aviation a chuté de 38,4%, tandis que celle du diesel a augmenté de 2% de janvier à août.

Parallèlement, la consommation apparente de gaz naturel a totalisé 205,87 milliards de mètres cubes au cours des huit premiers mois, en hausse de 3,2% en base annuelle, indiquent les données.