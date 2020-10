L'agence de notation Fitch a maintenu vendredi inchangée la note du Royaume-Uni, à AA-, toujours assortie d'une perspective négative, disant s'inquiéter de l'état des finances publiques du pays face à la crise du Covid-19 et à la future relation du pays avec l'Union européenne.

"La perspective négative reflète l'impact que la pandémie de coronavirus a sur l'économie du Royaume-Uni et la détérioration des finances publiques qui en découle", détaille Fitch dans un communiqué. L'agence de notation table sur un déficit budgétaire qui va se creuser cette année, et une dette qui dépassera 120% du PIB dans les prochaines années.

Par ailleurs, les changements dans la relation commerciale avec l'Union européenne pourraient entraver la reprise économique du pays, estime-t-elle.

"Nous estimons les coûts directs des mesures de politique budgétaire (prises) depuis mars à 200 milliards de livres sterling" (219 milliards d'euros), soit "9% du PIB", détaille Fitch.

Fitch avait abaissé la note du Royaume-Uni en mars, et l'avait assortie d'une perspective négative, en raison notamment de l'affaiblissement "significa tif" de ses finances publiques causé par l'impact de la pandémie de Covid-19, et des inquiétudes sur les futures relations commerciales avec l'UE. Le Royaume-Uni a multiplié ces dernières semaines les restrictions locales, le gouvernement espérant ne recourir qu'en dernier ressort à un confinement national aux conséquences dévastatrices pour une économie déjà sévèrement affectée par le confinement de la première vague.

Après avoir incité la population à retourner au travail pour contribuer à relancer l'économie, le gouvernement a changé de position et demande désormais aux Britanniques de travailler à domicile quand c'est possible.