Plus de 11.700 commerçants de Tissemsilt bénéficieront de terminaux de paiement électronique (TPE) avant la fin de l'année en cours, a indiqué dimanche le sous-directeur de l'exploitation, des services financiers et postaux de l'unité "Algérie Poste" de la wilaya.

L'unité de wilaya de "Algérie Poste" a élaboré, en coopération avec la direction du Commerce, un programme d'action urgent visant à fournir ces appareils électroniques à plus de 11.700 commerçants avant la fin de l'année en cours, a précisé Lahcen Dilmi, en marge du lancement de journées de sensibilisation des commerçants sur l'importance de l'utilisation du paiement électronique.

Il a fait savoir que des terminaux de paiement électronique seront vendus aux commerçants pour un montant symbolique de 800 DA, en plus du service après-vente.

Par ailleurs, le responsable a annoncé que l'unité de wilaya de Algérie Poste signera prochainement des conventions avec des opérateurs économiques activant dans les domaines du tourisme, de l'artisanat, de la santé et de l'agriculture portant sur la fourniture des terminaux de paiement électroniq ue .

L'unité a distribué, durant la période de confinement sanitaire partiel qui s'est étalée de début avril à fin août dernier dans le cadre des mesures de prévention contre le coronavirus, gratuitement 42 dispositifs de paiement électronique à des commerçants et opérateurs économiques de la wilaya.

Des journées de sensibilisation sont organisées à l'initiative de la direction du Commerce en coopération avec la direction des Télécommunications et l'association de wilaya pour la défense des droits des consommateurs et de l'environnement, selon le chargé d'information à la direction du commerce, Ahmed Abbés, qui a souligné qu'elles n'étaient pas limitées dans le temps.