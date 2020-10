Sept établissements scolaires dans la wilaya d'El Bayadh ont été récemment raccordés au réseau Internet par satellite, a-t-on appris du directeur de wilaya de la poste et des télécommunications. Chhebedine Miyah a indiqué que ce projet pilote est destiné, dans une première étape, à sept écoles primaires situées dans les communes d’El Bayadh, Kerakda, Boualem, Ain Arak, El-Ghassoul, Rogassa et Stitene, en plus du siège de la Direction de l'éducation.

L'opération touchera ultérieurement tous les établissements scolaires dont le nombre dépasse 230, selon le même responsable, qui a annoncé, par ailleurs, une autre opération qui sera lancée prochainement pour le raccordement de 46 établissements de santé au réseau Internet.

Dans un autre registre et pour assurer une couverture par le réseau de téléphonie mobile à travers les axes routiers de la wilaya, une opération a récemment été lancée pour relier la route nationale (RN 118) dans son tronçon entre la commune de Bnoud dans le sud de la wilaya et la wilaya d'Adrar sur 170 kilomètres au réseau de téléphone mobile de l’opérateu r public Mobilis. L’opération devra être achevée bientôt.

Les services de la Direction de la poste et des télécommunications œuvrent dans le cadre de son programme de développement dans la wilaya à augmenter le taux de couverture et à raccorder diverses zones au réseau de fibre optique, notamment les zones d'ombre. Plus de 20 zones ont été récemment raccordées à ce réseau, à l'instar des villages d'Ain Al Jadida, El Khadr,

El Hawdh, Sidi Hadjeddine, Boughrara, Bouslah, El Maghsel, Dir Hassiane et Sfissifa. Ces opérations concrétisées ont permis d'étendre le réseau de fibre optique à travers la wilaya à plus de 1.600 km dont 424 km réalisés en 2019 et 2020. Le nombre de paraboles de 4e génération fixées a atteint 24. Il est prévu d’installer trois (3) autres dans les communes de Kef Lahmar, Brizina et El Ghassoul, a-t-on fait savoir.