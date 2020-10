Le wali d'Ain Témouchent, M’hamed Moumene a insisté, samedi, sur la nécessité d’impliquer le mouvement associatif à présenter des propositions pour le développement dans les communes et différents secteurs. En présidant à la maison de la culture une rencontre de consultation avec les associations locales, le même responsable a mis l’accent sur le rôle des associations à contribuer au mouvement de développement en fournissant des suggestions et coordonner avec les assemblées populaires communales (APC) et les secteurs liés au développement. Il aussi insisté sur l'ouverture de canaux de communication avec les associations actives localement pour le dialogue et la communication entre les associations et les autorités locales, en plus de réfléchir sur la programmation de réunions de concertation pour différents groupes associatifs. Les interventions des représentants des associations locales participant à cette rencontre ont mis l'accent sur l'importance de communiquer avec les autorités locales pour pouvoir contribuer à l'élaboration de plans de dévelo ppement .

Plusieurs participants à cette rencontre ont salué cette initiative qui s'inscrit au cœur de la démocratie participative. Certains ont proposé des assises sur le développement dans la wilaya avec l’implication d'experts dans différents domaines et des cadres de la wilaya. Les représentants des associations participantes ont évoqué de nombreuses préoccupations concernant, entre autres, la situation environnementale et son amélioration, ainsi que les atouts de la wilaya dans les domaines agricole et touristique, le souci de protéger le littoral contre l'extension urbaine. Des associations sportives, sociales et religieuses ont soulevé notamment la question de soutien financier.

Le wali a affirmé que toutes les propositions seront étudiées, soulignant que le champ de consultation sera élargi avec le mouvement associatif et en donnant des instructions aux responsables locaux pour ouvrir des canaux de communication avec le mouvement associatif.