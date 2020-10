Le Brésil a enregistré des températures supérieures à 37 C, vendredi au début du printemps, avec des records pour cette année relevés notamment dans des villes comme Rio de Janeiro, Sao Paulo et Curitiba.

Selon l'institut météorologique ClimaTempo, dans différentes zones d'au moins 12 des 27 Etats brésiliens, des températures variant entre 40 et 44 C ont été enregistrées vendredi, malgré le fait que le printemps a commencé il y a seulement deux semaines.

Rio de Janeiro a enregistré 43,6 C dans la partie nord de la ville, la température la plus élevée depuis 2014, alors qu'à Sao Paulo, les thermomètres ont atteint 37,4 C, la température la plus élevée cette année et la deuxième de l'histoire du pays. Belo Horizonte et Curitiba, capitales respectivement des Etats du Minas Gerais et du Paraná, ont également enregistré leurs températures les plus élevées cette année.

Les records de température dans une grande partie du Brésil sont la conséquence de la permanence d'une masse d'air sec et chaud sur les régions du sud-est et du centre-ouest du pays, qui a réduit l'humidité relative de l'air à des niveaux de 22%, bien en dessous du taux idéal défini par l’Organisation mondiale de la santé (40%). Après les températures élevées de jeudi et vendredi, le niveau des thermomètres devrait baisser ce week-end grâce à l'arrivée dans le sud du pays d'un front froid en provenance de l'Antarctique, selon les météorologues. En raison des températures élevées, du manque de vent et de la faible humidité relative de l'air, la température à Rio de Janeiro a atteint 49,4 C, également dans les quartiers de la partie nord de la ville. La forte chaleur a provoqué une grande affluence de milliers de personnes vers les plages ces deux derniers jours, la grande majorité sans masque et ce malgré les mesures restrictives des autorités liées à la pandémie du nouveau coronavirus.

Rio de Janeiro est la deuxième ville la plus touchée par le COVID-19 au Brésil, qui est le deuxième pays avec le plus de décès au monde dus à la maladie après les Etats-Unis, avec 145.388 décès.

Le Brésil connait récemment une hausse significative des feux de forêt, après une baisse durant le mois d’aout.

Les incendies en Amazonie brésilienne ont augmenté de 60% en septembre par rapport au même mois de l'année précédente, tandis que dans le Pantanal, la plus grande zone humide de la planète, ils ont enregistré une hausse record de 180%, selon l'Institut national de Recherche spatiale (INPE).