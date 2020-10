La direction de l’USM Bel-Abbès, qui vient d’officialiser la venue de l’entraîneur Liamine Bougherara, ambitionne de revoir ses ambitions à la hausse après avoir été rassurée par l’apport de son principal sponsor, Naftal, avec lequel elle a signé un "précieux contrat de trois ans", a indiqué dimanche le Directeur général (DG) du club de Ligue 1 de football.

"Nous commençons désormais à voir le bout du tunnel après la période très délicate que nous avions traversée, et ce, grâce au contrat de trois ans que nous avons signé avec Naftal moyennant la somme de 150 millions DA par an", a indiqué à l’APS, Abbes Morsli.

La conclusion de cette transaction a permis à l’USMBA de lancer enfin ses préparatifs en vue de la prochaine saison, en engageant d’abord un nouvel entraîneur en la personne de l’ancien gardien de but international et en faisant signer ses deux premières recrues. "Bougherara a paraphé samedi un contrat d’une saison renouvelable. Nous avons également lancé notre opération de recrutement en faisant signer le latéral droit Tiboutine (ex-USM Alger) et le milieu offensif Itim (ex-MC Oran)", s’est réjoui Morsli, en poste depuis le 5 septembre dernier. Il a fait savoir, en outre, que le recrutement se poursuivra dans les prochaines heures, vu que plusieurs contacts ont été noués avec des éléments susceptibles de renforcer les rangs des "Vert et Rouge" pour compenser le départ de certains cadres de l’équipe.

Parmi les joueurs ciblés, il a cité les attaquants Belmokhtar (US Biskra) et Balegh (CS Constantine).

Ce dernier avait déjà eu un passage réussi avec la formation de la "Mekerra" il y a quelques saisons, rappelle-t-on.

Cependant, il appartient à la direction du club de l’Ouest du pays de régler ses dettes envers d’anciens joueurs ayant saisi la Chambre nationale de résolution des litiges (CNRL) pour lever l’interdiction de recrutement dont elle fait l’objet depuis le mercato hivernal.

A ce propos, le même responsable s’est dit "optimiste" quant à la possibilité de surpasser cet obstacle, en tablant notamment sur "des solutions conjointes avec les plaignants".

La direction de l’USMBA a déjà réussi à convaincre plusieurs joueurs de retirer leurs plaintes, mais doit faire face à deux affaires au niveau de la CNRL et deux autres au Tribunal arbitral sportif (TAS), selon le DG du club, qui prédit une "nouvelle ère" à l’USMBA, "surtout que Naftal n’écarte pas l’ éventualité de racheter la majorité des actions de la société sportive du club dans un proche avenir".

Par ailleurs, et concernant la composante du nouveau staff technique de l’équipe première, le même interlocuteur a fait savoir que Bougherara sera assisté de Lyes Arab et Hachemi Benkhedda, ainsi que Zeghdoudi comme préparateur physique, en attendant la nomination d’un entraîneur des gardiens de but.