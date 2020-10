"Dans notre projet sportif, nous recherchons toujours à affronter des sélections de haut niveau et nous considérons que la sélection algérienne correspond à ce profil", a indiqué Gerrardo Torrado dans un entretien à Radio Algérie Internationale, ajoutant qu'"il est toujours important d’assurer une variété de styles chez les adversaires que nous affrontons et nous pensons que c’est formidable de pouvoir jouer contre une équipe avec de telles caractéristiques".

Pour le responsable mexicain, le prochain match face aux coéquipiers de Riyad Mahrez "revêt une grande importance (...) En cette période de pandémie, pouvoir revenir à l’activité avec la sélection mexicaine et jouer face à un adversaire robuste comme la sélection algérienne est très important pour notre préparation en prévision des prochaines échéances officielles".

" Nous savons qu’on va nous exiger le maximum.

Nous savons aussi qu’il s’agit d’un match qui va nous apprendre beaucoup et qui nous apportera des conclusions positives pour l’avenir", a-t-il poursuivi.

Evoquant la dernière rencontre amicale de l'Algérie et sa victoire 3-0 face à la Colombie, le Directeur général sportif de la sélection mexicaine a indiqué que ce match "a démontré qu’il s’agit d’une équipe bien préparée avec de très bons joueurs, une sélection top.

Donc, pour nous, il est important de pouvoir jouer contre ce type de sélections, nous analyserons leur jeu et c’est ainsi qu’a toujours procédé notre staff technique, nous identifierons leurs forces et faiblesses, s’ils en ont, pour nous faire une idée, pouvoir faire un match compétitif et rechercher la victoire".

L'équipe algérienne, champion d'Afrique 2019, jouera deux rencontres amicales lors des dates-Fifa du mois d'octobre.

Elle affronte d'abord les "Super Eagles" du Nigeria le 9 octobre en Autriche, puis le Mexique, le 13 du même mois, aux Pays-Bas.